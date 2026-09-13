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Premier League: emotivo empate entre el Chelsea del Dibu y Barco y Hull City

X (@ChelseaFC)

Por Redacción

El Chelsea, de Emiliano Martínez y Valentín Barco empató 2 a 2 con el Hull City, por la cuarta fecha de la Premier League, y quedó a dos puntos del Manchester City y el Arsenal. El arquero fue titular y el mediocampista, abucheado por los hinchas, ingresó en el segundo tiempo. El equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Morgan Rogers, pero la visita dio vuelta el partido con un doblete de Mohamed Belloumi. Chelsea logró reponerse y logró empatar a través de Joao Pedro.

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