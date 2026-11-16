Prendió la previa: Domínguez y el duelo que se viene con Boca

Desde que Atlético Mineiro consiguió la clasificación a la final en Montevideo frente a City Torque, que Eduardo Domínguez sabe que volverá a verse las caras con un viejo conocido de varias batallas como Boca, a quien enfrentó en catorce ocasiones a lo largo de su carrera como DT en Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes.

El entrenador de 48 años, que con el Galo afronta su primer desafío en el exterior, ya sabe lo que es disputar una final de Copa Sudamericana, algo que logró a pocos meses de tomar las riendas del Globo. En esa oportunidad terminó cayendo por penales frente a Independiente Santa Fe tras igualar en cero en primera instancia en el estadio Tomás Adolfo Ducó y en la vuelta en suelo colombiano.

Por eso, va por su revancha y ya la vive como tal, frente a un contrincante con quien tiene un historial por demás favorable en los cruces a un partido de eliminación directa, donde lo sacó del camino en dos oportunidades dirigiendo al Pincha. El primer antecedente es por las semifinales de la Copa Argentina 2023, cuando en el estadio Mario Alberto Kempes lo derrotó 3-2. Menos de un año después, en abril de 2024, nuevamente el León y el Xeneize volverían a verse las caras, pero en este caso por la Copa de la Liga de ese año. Tras empatar 1-1 en los 90’, el conjunto albirrojo se impondría en los penales. A su vez, conduciendo a Estudiantes, fue con el único equipo con el que le pudo ganar a la escuadra azul y oro.

Lo curioso, también, es que pese a ser verdugo en varias ocasiones de Boca en el último tiempo, la historia del “Barba” está ligada a su rival del próximo 21 de septiembre desde el lado familiar, ya que el técnico más exitoso de la historia xeneize, Carlos Bianchi, es su suegro. Debido a esto, en varias oportunidades se lo ha emparentado para calzarse el buzo de DT del club de la Ribera, algo que siempre por distintas razones se terminó frustrando. La última vez que se lo vínculo con el Xeneize, fue en el arranque de este año, pero también en 2025 el rumor sobre su desembarco en la Bombonera había crecido. Al respecto, el ex defensor central, había declarado en su momento: “Los números que no conozco, no los atiendo. Solo atiendo a mis contactos, al resto no”. Ya en febrero de 2026 fue más tajante y aclaró: “A mí no me vino a buscar nadie de Boca. Nunca me llamaron, nunca”.

Ahora, en la previa de un nuevo cruce con Boca, quizás el más importante de su carrera ya que es en una final que podría darle la quinta estrella continental al Atlético Mineiro y la primera desde su llegada a Belo Horizonte. Por eso, el DT ya empezó a calentar la previa y a menos de una semana, en conferencia de prensa, al ser consultado por si su equipo tenía presión por haber perdido dos finales continentales consecutivas, declaró: “Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”. Lejos de dejar el tema allí, agregó: Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”.

En este contexto, dos viejos conocidos, cuyos caminos podrían haberse cruzado en más de una ocasión, ahora vuelven a verse las caras en Barranquilla para cortar con una sequía de dieciocho años en el caso de Boca y de doce temporadas por parte del Galo, que buscará sacar provecho de la presencia de Eduardo Domínguez, que en los últimos años viene con historial favorable frente al Xeneize en los mano a mano.