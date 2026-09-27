Preocupa la salud del ex futbolista Daniel Osvaldo

El exdelantero Daniel Osvaldo está internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un derrame pleural, razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en un hospital público de Llavallol, al que ingresó el jueves por la noche.

El exfutbolista de 40 años, quien vistió las camisetas de Boca y la selección de Italia, entre muchas otras, fue encontrado en su casa de Banfield por su hermana, quien se encargó de buscar asistencia médica y lo acompañó para que le brindaran atención.

Tras la operación, Osvaldo se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Desde el hospital no informaron un parte médico, pero los detalles de su estado se dieron a conocer a través de diferentes medios.

De acuerdo a lo que informó Ángel De Brito en LAM (el primero en contar la noticia), al exjugador de Huracán y Banfield le habrían practicado una “resección de tejido pulmonar” y le habrían extraído “dos centímetros de cada pulmón”.

“Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona que está cerca es su hermana. El cuadro es grave”, afirmó el periodista.

Osvaldo se retiró del fútbol profesional en julio de 2020, cuando se desempeñaba en el Taladro. Antes de eso había tenido experiencias en varias ligas, ya que defendió los colores de Porto, Southampton, Inter, Roma, Juventus, Espanyol, Bologna, Lecce, Fiorentina, Atalanta y el Globo, donde surgió.

Más allá de su alejamiento de la actividad, en el último tiempo había vuelto a aparecer en escena. Primero porque estuvo en pareja con Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego, y recientemente había sido parte de un ciclo de entrevistas de Olé. De hecho, este 29 y 30 de septiembre iba a participar de un evento organizado por el diario.

En 2024, el exdelantero que también se dedicó a la música había contado públicamente mediante un video que atravesaba un cuadro de depresión y sufría adicicciones a las drogas y el alcohol.