Previa caliente: cruce entre hinchas y el cuerpo arbitral

Un clima caliente se vivió en la previa de la final de la Supercopa Internacional que terminó en manos de Rosario Central, cuando un grupo de hinchas de Estudiantes increpó al cuerpo arbitral encabezado por Darío Herrera en el hotel NH de Santiago del Estero donde se alojaban los jueces.

El episodio ocurrió en uno de los espacios comunes del establecimiento, cuando varios simpatizantes albirrojos reconocieron a los integrantes de la terna y comenzaron a reclamarles por fallos que, según entendían, habían perjudicado al club en distintas oportunidades.

Lejos de evitar el intercambio, algunos árbitros respondieron a los cuestionamientos. El momento de mayor tensión se produjo cuando Cristian Navarro, asistente número dos designado para la final, contestó uno de los reproches: “¿Vos no te equivocas? ¿No tomas mal una medida? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos”.

Aunque la discusión se prolongó durante algunos minutos y generó incomodidad entre los presentes, la situación no pasó a mayores gracias a la intervención del personal de seguridad y trabajadores del hotel. Sin incidentes posteriores, el cruce se convirtió en una de las postales más llamativas de la previa.