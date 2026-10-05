Previo a la nueva Liga Argentina de Básquet, Gimnasia juega amistosos ante River

Recta final para la intensa pretemporada que está llevando Gimnasa de cara a una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. Y esta semana, tendrá dos partidos amistosos con River Plate, rival que tendrá en su Conferencia.

El miércoles, desde las 21 horas, recibirá al conjunto “Millonario” en el Polideportivo Víctor Nethol. Quienes quieran asistir al partido pueden adquirir su entrada en el Portal de Autogestión (valor de 9.000 pesos o dos por 15.000)

El viernes, también desde las 21, se jugará en el microestadio del Estadio Monumental.

El Lobo formará parte de la Conferencia Sur donde enfrentará a: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

Gimnasia abrirá la temporada con dos juegos en el Polideportivo Víctor Nethol :el viernes 16 de octubre recibirá a Central Entrerriano y dos días después será anfitrión de Ciclista de Junín.