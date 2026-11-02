Primer Día D para la venta de entradas

La expectativa es total en La Plata porque hoy a partir de las 14 se abrirá el sistema para la compra de plateas globales tanto para socios como no socios a valores de 250 y 340 dólares.

La CONMEBOL centralizará todo el expendio de tickets de manera virtual a través de su plataforma Eleven Tickets. El proceso se dividirá en etapas según el sector del estadio.

Hoy se venderán plateas para público general (Categorías 1 y 2). Se comercializan desde las 14. Las plateas de Categoría 2 ($250 USD) no son numeradas y están disponibles para residentes argentinos (socios y no socios), con un cupo inicial de 10.000 localidades. Del mismo modo se vendrán para los hinchas de Palmeiras en Brasil con necesidad de documento brasileño.

Los hinchas del “Pincha” ocuparán la histórica Tribuna Ámsterdam. Las 12.000 cabeceras disponibles tendrán un valor de 95 dólares y se pondrán a la venta la próxima semana.

Se recuerda además que cada usuario podrá comprar hasta 4 entradas (en caso de populares, las 4 personas deben estar habilitadas en esa ventana) y que, en casos de grupos familiares, se sostiene el mismo criterio de siempre para canjes /compras.