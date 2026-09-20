Primer triunfo de la Sub 19 con sello albirrojo

Franco Domínguez Ávila, delantero que se desempeña en la Reserva de Estudiantes y que debutó el año pasado en la Primera División pincharrata, sigue de racha en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y volvió a convertir un gol con la camiseta de la Selección Argentina Sub 19 dirigida por Diego Placente, que en esta oportunidad derrotó a Uruguay 1-0 en el estadio Newell’s.

Ante la mirada de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, el atacante del plantel de Jonatan Schunke, ingresó desde el banco de suplentes a los 64’ y a los 72’ puso el gol para la victoria albiceleste, que luego de lo que fue el debut con derrota frente a Paraguay, con estas tres unidades mantiene vivas las esperanzas de meterse en la siguiente ronda de la competencia que se desarrolla en suelo santafesino. Ante el seleccionado guaraní, el atacante rosarino había convertido lo que en ese momento fue la ventaja parcial de la albiceleste, que luego terminó perdiendo 2-1.

Así, el delantero de Estudiantes muestra su valía en el andar de los de Diego Placente, aportando los dos goles en los Juegos Suramericanos y en caso, ante la Celeste, estampando su nombre para mantener la fe intacta.

LAS JUVENILES SUMARON TRECE PUNTOS ANTE ATLÉTICO RAFAELA

Las inferiores de Estudiantes tuvieron una nueva jornada de actividad, en este caso midiéndose con la Crema.

Las categorías mayores lo hicieron en la ciudad de Rafaela, mientras que las menores en el Country Club de City Bell. En el inicio de la mañana, la cuarta como visitante ganó 2-1 (Nahuel Bazán y Blas López Bertero). A la par la séptima división aplastó en City Bell y se impuso 6-1 (Francisco Sánchez Lima, Lucas Monterde -2-, Bautista Terrera, Joel Casas, Bautista Volpi). En segundo turno, la quinta cayó 1-0 en Santa Fe y la octava se impuso 2-0 (Santiago Grosso y Benjamín Bianchi). Por último, la sexta sumó un punto empatando 1-1 (Isaac Auzmendi) y la novena venció 3-1 (Ignacio Fernández, Lautaro Acosta y Marcos Pachecho).