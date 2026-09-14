Primera derrota de la temporada para Juventus: cayó ante Sassuolo

En un partido electrizante, el Sassuolo venció 3-2 a la Juventus en la cuarta jornada de la Serie A. La gran figura de los de Turín fue Edon Zhegrova, quien anotó un doblete para mantener a su equipo con vida cada vez que estuvo abajo en el marcador. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, Vasilije Adžić convirtió un gol agónico en el tiempo de descuento para desatar la locura del conjunto local y propinarle a la Vecchia Signora su primera derrota de la temporada.

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