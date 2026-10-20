PSG-Barcelona, el gran atractivo en la Champions

La tercera fecha de la fase regular de la UEFA Champions League se pondrá en marcha hoy, en una jornada que contará con nueve partidos y con Paris Saint-Germain-Barcelona como principal atractivo.

Dicho encuentro, que está programado para las 16 (hora de nuestro país), se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium, mientras que el árbitro será el inglés Michael Oliver.

Ambos equipos llegan en un increíble momento y, además, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El PSG se consagró campeón en las últimas dos ediciones de la Champions League y, con el español Luis Enrique como director técnico, quiere seguir haciendo historia en el “Viejo Continente”.

El Barcelona, por su parte, tuvo un inicio de temporada arrollador y no solo ganó en las primeras dos fechas en la Champions League, sino que mantiene puntaje ideal en LaLiga de España, con 27 puntos luego de nueve fechas disputadas.

A esa misma hora se llevarán a cabo otros seis encuentros: Liverpool-Villarreal; Porto-PSV; Stuttgart-Atlético Madrid; Napoli-Bodo Glimt; Manchester City-AEK Atenas y Roma-Slovan Bratislava.

De todas maneras, la actividad en la Champions de hoy se iniciará más temprano con los partidos entre Fenerbahce-Slavia Praga y Sabah-Dortmund, que están programados para las 13:45.

VITINHA: “PSG NO TEME A YAMAL”

A pesar de la baja de Nuno Mendes, el PSG no teme a la estrella del Barcelona Lamine Yamal, afirmó AYER el centrocampista Vitinha, en vísperas del partido por la Champions.

“No diría que tenemos miedo”, afirmó Vitinha, antes de reconocer que el extremo azulgrana “es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace es increíble, es excepcional”.

“Es interesante jugar contra este tipo de jugadores, pero no sólo contra él. Ante todo vamos a enfrentarnos a un gran equipo, no sólo a Lamine”, añadió.

“La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Ese es nuestro ideal, pero no será así, porque conocemos la dificultad de jugar contra el Barça”, dijo por su parte el técnico español del PSG, Luis Enrique.

Luis Enrique, entrenador del PSG: “Hay que superar esto en equipo”

“Pero seguimos concentrados y atentos. Tenemos que superar esto en equipo”, añadió Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy en París.

El técnico del PSG tendrá que arreglárselas sin el lesionado lateral izquierdo Nuno Mendes para frenar a Yamal.

Luis Enrique quiso quitar hierro, no obstante, a la importancia del choque entre estos dos gigantes del fútbol europeo descartando que sea una final anticipada.

“Formamos parte de los favoritos junto con el Barça, pero varios equipos pueden ganar esta competición”, aseguró Luis Enrique.