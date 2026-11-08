PSG derrotó 1-0 a Troyes y sigue tres puntos arriba de Paris FC en la Ligue 1

Un tanto del defensor Ilya Zabarnyi en el primer tiempo le dio la victoria a Paris Saint Germain 1 a 0 sobre Troyes y le permitió mantener la ventaja de tres unidades sobre el otro equipo de la capital francesa París FC, que le ganó 1 a 0 como visitante al Auxerre. El equipo dirigido por Luis Enrique debió trabajar más de la cuenta para vencer a un rival que está en los últimos puestos de la Ligue 1, pero la victoria le da tranquilidad en la décima fecha del torneo.

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