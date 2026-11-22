La escuadra de la capital francesa derrotó 3-2 al Niza como visitante con goles de Mayulu, Doué y el español Ferran Torres, para volver a sumar de a tres y seguir como líder en soledad de la Ligue 1 tras la disputa de once fechas.

Al mismo tiempo, acumuló su octavo triunfo consecutivo, tras lo que fue su única derrota en el campeonato en la tercera fecha frente a Mónaco por 2-1.

El Lille, por su parte, perdió de local ante el Lyon y se mantiene como escolta. Además, Lens 1, Toulouse 1; Racing de Estrasburgo 0, Brest 1 y Auxerre 1, Mónaco 1,