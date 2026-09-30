Que medallas y logros no lleguen a tapar el bosque

El deporte argentino dejó su sello de excelencia en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero detrás de cada medalla y logro hay un atleta, que se esfuerza día a día en el absoluto anonimato, porque solamente tienen visibilización cuando hay competencias de este tipo.

En ese sentido, gran cantidad de atletas que representaron a nuestro país en dichos Suramericanos aprovecharon los medios de comunicación o las redes sociales para expresar su descontento sobre el desfinanciamiento del deporte de parte del Estado nacional.

Inclusive pocas semanas antes las hermanas Granatto salieron a expresar su descontento a la llegada de Las Leonas que se consagraron campeonas del mundo de hockey sobre césped.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imagínate con más apoyo” afirmó Majo Granatto, capitana del seleccionado argentino femenino de hockey: mientras que Vicky afirmó que “a las chicas le alcanzaban la beca para una comida al día”.

Como también lo habría expresado José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX (Ciclismo) en los Juegos de París 2024. “El Gobierno no está ayudando” se plantó el nacido en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) obteniendo la nacionalidad argentina a los 11 años, cuando se radicó en Córdoba.

De acuerdo a los dichos de Daniel Scioli (Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes) sostuvo que invierte 50 millones de dólares anuales, que según lo que pudo averiguar este medio con distintas fuentes está muy lejos del monto que expresó el funcionario del área.

Claro que la “motosierra” fue cercenando cada vez más la ayuda al deporte nacional, cuando puede ser una instrumento fiel para sacar a los chicos de las tentaciones que ofrece hoy la calle y que no recaiga todo en los clubes de barrio.

Aquellos que practican deportes de elite pretenden que se reponga la Ley 26.573 que creó el ENARD como un ente mixto (Comité Olímpico Argentino y Secretaría de Deporte) financiado de forma autárquica con el 1% de la facturación neta de los abonos de telefonía móvil.

En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, ese esquema fue reemplazado. El financiamiento pasó a depender de los recursos que el Poder Ejecutivo Nacional estableciera anualmente en el Presupuesto.

A partir de ese cambio sustancial, los fondos destinados al ENARD quedaron sujetos a las partidas presupuestarias nacionales, en lugar de contar con aquella fuente específica de financiamiento.

Durante la campaña presidencial, Alberto Fernández pregonó lo que manda la ley, pero tras sus cuatro años de mandato incumplió con la promesa; mientras que desde la asunción de Javier Milei no ha sido tema de discusión.

En nuestro país, los atletas se debaten entre tener tres trabajos para cubrir los gastos de su carrera deportiva, Brasil sacó mucha más ventaja y Argentina ha sido supera en el financiamiento por países como Colombia y Chile que han hecho una gran inversión en ese sentido.