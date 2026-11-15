Qué pasará con el futuro de Borré y Arambarri

River ingresó en la última parte del año, en el que estuvo plagado de frustraciones y signado por una renovación de su plantel que lo llevó a invertir cerca de 70 millones de dólares en nueve refuerzos durante el último mercado de pases.

Entre todas las caras nuevas que arribaron al club a mitad de este 2026, hay dos jugadores que tienen un asterisco enorme y cuya continuidad en el club es difícil de vislumbrar: Rafael Santos Borré y Mauro Arambarri.

“Hemos traído casi cinco, seis titulares naturales al primer equipo en este mercado. Seis de nueve, no es que fueron complementos”, advirtió hace poco Stéfano Di Carlo en una entrevista.

Su referencia apuntaba a Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán, fijas en el 11, más Francisco Ortega, alternativa constante de un Marcos Acuña que volvió a tener un semestre irregular en lo físico. A estos habría que sumarle a Giovanni González, quien efectivamente llegó como complemento de Gonzalo Montiel, titular inamovible.

Los dos nombres que quedan exentos de esa descripción que hizo el presidente de River del último mercado de pases son justamente los que tienen un futuro incierto, y que casualmente o no, fueron pedidos expresamente por Eduardo Coudet.

Entre los dos, River gastó casi 10 millones de dólares, pero apenas sumaron cinco titularidades combinadas y rendimientos muy por debajo de lo esperado.

Borré volvió al club desde Inter, de Porto Alegre, a cambio de 3,9 millones de dólares. Si bien debutó con gol ante Aldosivi, por Copa Argentina, no solo su tanto fue de carambola y para maquillar un 1-3 que pegó muy fuerte, sino que además ese fue su único aporte goleador en el semestre. Un tanto en 14 encuentros, aunque en solo 481 minutos en cancha.

El caso de Arambarri es probablemente el más preocupante para la dirigencia de River. El club gastó nada menos que seis millones de euros para adquirir el 100% de su pase por pedido expreso del Chacho, Y fue titular una sola vez, ante Gimnasia.