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Reducido y descenso

Qué se define en la última fecha de la Primera B

Por Redacción

Se juega la última fecha de la Primera B y son varias las cosas que restan definirse. El primer ascenso ya está y pero puede haber sorpresas con los que competirán por el segundo. En el descenso, en tanto, será definitoria.

Excursionistas ya logró el ascenso porque figura primero en la tabla con 81 puntos, inalcanzable para el escolta, Arsenal, que peleará por el segundo ascenso en el Reducido.

Además de Arsenal (76), figuran en esta competencia Talleres (71), Italiano (69), Villa Dálmine (68), Camioneros (67), Real Pilar (65), Armenio (62) y Laferrere (58). Comunicaciones tiene 57 y puede dar el batacazo. En zona de descenso aparecen Ituzaingó, con 17 (bajó a la C); pero también figura la UAI Urquiza (42) y Brown (A) (43).

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