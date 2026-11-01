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DEFINIRÁ EL PRIMER ASCENSO A LA LPF ANTE T. SUÁREZ

¡Qué “Verde”, Ferro!, el Tomba le arrebató la final

X (@ClubGodoyCruz)

Por Redacción

Godoy Cruz se quedó con la zona A de la Primera Nacional en el último suspiro: derrotó 2-1 a Almirante Brown y le arrebató el liderazgo a Ferro en la última fecha.

Martín Pino y Diego Viera convirtieron los tantos; había igualado Pedro Velurtas en la jugada previa al tanto del triunfo.

El cuadro de Caballito terminó 0-0 con Acassuso, en Caseros y jugarán el reducido. El derrumbe del Verdolaga fue impresionante: con cinco puntos de ventaja, debía sacar dos de seis puntos ante Chaco For Ever y el Quemero. Solamente sumó uno. Los mendocinos sumaron 26 de los últimos 30 puntos y le arrebataron el sueño al histórico equipo de Capital de jugar el partido por subir a la Liga Profesional.

Su rival en la gran final para definir al campeón de la segunda categoría será Tristán Suárez, que igualó 0-0 con Maipú y dejó fuera de acción a Atlanta y Temperley.

FINAL POR EL ASCENSO: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez.

AL REDUCIDO: Ferro, Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Estudiantes (BA), Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Gimnasia y Tiro y San Martín de San Juan.

POR NO DESCENDER

En tanto que la definición de la otra tabla será mañana, cuando jueguen los tres equipos que pueden descender a la B Metro. A las 15, Patronato, uno de los comprometidos, visita a Rafaela; mientras que en San Martín, Chacarira recibe a Chicago, donde saldrá el otro equipo que perderá la categoría.

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