“Queda el jueves y luego lo que todos anhelamos”

Luego de la igualdad 1-1 ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Fernando Machado –ayudante de campo de Alexander Medina–, habló en conferencia de prensa, donde hizo un balance del rendimiento, explicó la falta de precisión con la pelota, se refirió a la molestia física de Joaquín Correa y remarcó que el foco ahora está en Independiente Rivadavia y la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Al evaluar las razones por las cuales el equipo no pudo sumar de a tres, señaló: “Nos faltó un poquito más de tranquilidad, de asociarnos un poquito más, de no apurarnos a la hora de manejar el balón, sobre todo por la cancha, que estaba un poco pesada”. Sobre el cambio de dinámica en el complemento, agregó: “El segundo tiempo se hizo un poquito de ida y vuelta, se hizo un poquito loco el partido. Ellos tuvieron tres o cuatro chances y no pudieron convertir; a veces también hay que tener un poquito de suerte”.

En el aspecto físico, la preocupación estuvo en la salida de una pieza clave, como la de Joaquín Correa. Ante la consulta sobre la molestia, el entrenador aclaró: “En cuanto a lo del Tucu, sintió una molestia y salió, así que vamos a ver mañana”.

Además, dedicó palabras de reconocimiento hacia el conjunto cordobés: “Talleres tiene buenos jugadores, muchos jóvenes. Tal vez hoy se los vio un poco mejor, pero el año que viene van a andar mucho mejor”.

De cara a lo que viene, con el cruce ante Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina y la definición del torneo continental en el horizonte, remarcó la importancia de la cabeza: “Estamos yendo partido por partido, paso a paso. Esta vez se empató, no se pudo ganar. Listo, pasamos la página. Ahora queda lo del jueves y después lo que todos anhelan. Nadie va a esconder que todo el mundo tiene eso en la cabeza, pero tratamos de enfocarnos”, concluyó.