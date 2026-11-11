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SÁBADO DE RUGBY

Quedaron definidos los horarios para las finales

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Por Redacción

La Unión de Rugby de Buenos Aires informó cúando se jugarán las finales y los ascensos en el último día de actividad oficial para varios clubes.

En Gonnet se jugarán todos los ascensos en la cancha de La Plata Rugby Club y así fueron distibuidos los horarios para los partidos en cuestión: GEI-Arsenal Zárate (12 hs en cancha 3); Old Georgian-Chascomús (15 hs en cancha 3), SITAS-Los Molinos (12 hs cancha 1); Don Bosco-M. Belgrano (15 hs cancha 1) y San Cirano-Curupaytí (18 hs cancha 1).

En Villa de Mayo se jugarán las finales del Top 14: Los Tilos F enfrentará a Newman F desde las 10 horas.

En tanto en San Luis se definirán los campeones de Intermnedia y Preintermedias desde las 10 horas. El local es protagonista en cuatro partidos.

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