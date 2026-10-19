“Queremos buscar la clasificación a las copas”

Otras vez Nacho Fernández fue una de las grandes figuras del Lobo en territorio quemero. De todos modos, un gol, la asistencia del final y otro partido donde fue preponderante en el juego no le impiden al capitán tripero dar vuelta rápido la página en busca de los objetivos del equipo albiazul.

¿Hay algo más que se le pueda pedir a este equipo? “No sé que más se le puede pedir. Sabemos que no nos podemos relajar. Queremos ir a buscar la clasificación a las copas y ver si nos podemos meter en la Libertadores. Tenemos ese sueño, hay que ir a buscarlo. Quedan tres partidos para lograrlo, pero paso a paso. El equipo siempre compite y eso es importante, en este semestre ningún equipo nos dominó, salvo en el clásico cuando nos quedamos con uno menos”, fue la tajante respuesta de Nacho, que tiene muy en claro que el hincha quiere ir por más, muy lejos del conformismo de los últimos años.

Para Nacho, el del jueves en el Ducó “era un partido fundamental, el equipo lo jugó de esa manera y pudimos conseguir una victoria. Ahora hace siete partidos que no perdemos, con tres victorias y cuatro empates creo que vamos por un buen camino”. A la vez, la victoria “fue un desahogo porque estábamos en ventaja, lo teníamos prácticamente controlado más allá de alguna aproximación de Huracán y -otra vez- parecía que se nos escapaban los tres puntos. Por suerte, con ese gol nos posicionamos muy bien de cara a estos últimos tres partidos para poder lograr el objetivo”.

Justamente, el cabezazo de Germán Conti aclaró el panorama en una fecha en la que los resultados ajenos le hubieran complicado el futuro a los dirigidos por el Pata Pereyra. “Hubiese sido un golpe duro porque, si bien en lo numérico con 20 puntos estábamos bien para clasificar entre los ocho, nos hubiese alejado de poder entrar a las copas”.

Emblema dentro y fuera de la cancha, Nacho fue elogiado por Ariel Pereyra y recibió halagos de jugadores como Nicolás Barros Schelotto. “Me genera orgullo que hablen bien de uno, tanto el técnico como los compañeros. Sabemos como Nico vive el club y habla muy bien de él porque no le está tocando y suma, aporta. Eso es muy importante para el grupo”, expresó el 8 tripero.

El otro momento emotivo de la noche en el Ducó fue cuando se quebró al hablar sobre Diego. “Cuando hablo de Maradona me genera algo distinto y no lo puedo ocultar. Siempre lo llevamos en la cinta de capitán y en Huracán nos dio una mano”.

Respecto de su participación determinante, del gol de Conti dijo que “los chicos me habían dicho que trate de tirarlo al segundo palo y salió bien”, mientras que sobre su gol señaló que “sé lo que pueden dar mis compañeros. Estaban presionando alto y por suerte Pedro tiró un buen centro para abrir el partido”, expresó.