“Quería estar en casa y lo estamos disfrutando todos”

Es una versión premium de Nacho Fernández, no hay dudas. Seis goles en el año, cinco asistencias solo en este Clausura y un nivel preponderante que lo convirtió partido tras partido en la figura del equipo son apenas datos que no le hacen justicia. El capitán tripero maneja los tiempos del equipo, juega, hace jugar, mejora a los compañeros, sabe cuándo “descansar” en el partido y es un símbolo de este Gimnasia tanto dentro como fuera de la cancha.

“El hincha siempre acompañó y hoy está disfrutando de este buen momento del equipo”

Si algún dudó de su regreso, si algún hincha pensó en otro regreso tardío de una figura del pasado, se equivocó de medio a medio. La tarde riocuartense lo volvió a mostrar dominante. Tardó unos minutos en encontrar desde donde jugar, pero aportó conducción y desequilibrio. Sirvió el centro para el gol del Chelo Torres, marcó de zurda para poner el 2 a 0 -su tercer tanto en el Clausura - y le puso una pelota fantástica al propio Torres en el inicio del segundo tiempo que podría haber liquidado el pleito. Cómo ganó el arquero y el partido se complicó, después hubo que arremangarse, ponerse el overol e incluso ser un DT adentro del campo. Para todo eso, también primero Nacho.

Estudiantes, ya descendido, era un rival que podía traer alguna incomodidad. Por eso, el Pata Pereyra y los jugadores hablaron de la importancia del partido, de no pensar que se ganaba antes de jugar. Mantener la concentración para marcar y la paciencia para jugar era todo un desafío. “Nosotros nos jugábamos una final”, dijo el capitán tripero. “Era un partido muy importante para nosotros así que lo jugamos de esa manera. En el complemento se nos complicó con el descuento y después con la expulsión pero por suerte lo pudimos aguantar y nos llevamos los tres puntos, que es lo que fuimos a buscar a Río Cuarto”, expresó Nacho.

El volante mens sana demostró toda su alegría al haber alcanzado las metas propuestas al inicio del semestre una fecha antes de la finalización de la fase regular del Clausura. “El objetivo que teníamos a principio de año era entrar entre los ocho y al final de la fase regular poder clasificar a una copa internacional, que para el club iba a ser muy importante. Se cumplió, ahora queda el partido de local con nuestra gente que obviamente intentaremos ganar”, expresó el capitán.

La clasificación tripera llegó en el día en que Diego Maradona hubiera cumplido 66 años. La “gamuza” en el pie de la que Diego hablo alguna vez, apareció con forma de gol y de asistencia. “Era un día muy especial, porque como todos saben era el cumpleaños del Diego y seguramente habrá estado muy feliz, festejando en el cielo”, dijo Nacho, que nuevamente tuvo un grito con dedicatoria para el 10 en el 2 a 0.

Con las metas cumplidas, Fernández manifestó que “desde el momento en que volví tenía muy claros los objetivos que queríamos plantear como grupo. Es lindo el recorrido que estamos teniendo porque -más allá de algunos altibajos- el equipo siempre respondió y hoy tenemos la clasificación una fecha antes de que termine el torneo. Eso habla de la buena campaña que estamos haciendo”.

A la vez, a la hora de enviarle un mensaje a los hinchas, eligió una palabra: Gracias. “Agradecimiento por acompañarnos”, explicó Nacho. “Más allá de que tuvimos momentos duros, el hincha siempre acompañó y hoy está disfrutando de este buen momento del equipo. Ojalá que sigamos así para ver hasta donde llegamos en los playoffs”, añadió la figura tripera.

El regreso a casa desde River tuvo un componente familiar importante. Hoy, familia y amigos disfrutan este regreso en plenitud. “Obviamente que la familia está muy contenta, está disfrutando. Me acompañan. Sin ellos, lógicamente, todo se hubiese hecho más difícil. La verdad es que estamos viviendo un gran momento: queríamos estar en casa y lo estamos disfrutando todos”, expresó Nacho.

“Vamos a ver qué decide el cuerpo técnico, pero yo tengo muchas ganas de estar presente ante Belgrano”

Pese a las cuatro amarillas y la clasificación al doble objetivo consumada, Fernández va por más. Por eso, eligió aguantar con las cuatro amarillas y la idea es que juegue contra el Pirata. “Si aguanto con Belgrano ya está. Vamos a ver qué decide el cuerpo técnico pero yo tengo ganas de jugar”, señaló. Las amarillas acumuladas se borran con el fin de la fase regular.

Crack. Figura. Líder. Todo eso es Nacho Fernández, el hombre que volvió a casa para que el hincha recupere la felicidad.