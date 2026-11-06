Quienes pueden ser el rival de Gimnasia en Octavos del Clausura

Gimnasia ya tiene asegurada la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y su lugar en la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual. Sin embargo, todavía debe esperar para conocer a su próximo rival y saber si la campaña que realizó le alcanza para meterse en la Copa Libertadores.

El Lobo cerró la fase de grupos de la Zona B en el tercer puesto, aunque todavía podría subir una o incluso dos posiciones. Para eso, necesita que Rosario Central pierda como local por seis goles ante Estudiantes de Río Cuarto y que Argentinos Juniors también caiga, por una diferencia de dos tantos, frente a Huracán en La Paternal.

Si finalmente termina tercero, Gimnasia se enfrentará al sexto de la Zona A. Actualmente ese lugar lo ocupa Newell’s, aunque Independiente también tiene chances de quedarse con ese puesto. La Lepra visitará a Instituto, que pelea por meterse en la Libertadores, mientras que Gimnasia de Mendoza jugará el clásico ante Independiente Rivadavia. El Rojo, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra y, si gana, podría meterse en la posición que lo cruzaría con el Lobo.

San Lorenzo también tiene posibilidades de ser el rival, aunque para eso necesita una goleada propia y una serie de resultados ajenos. El partido de octavos se jugará dentro de dos semanas en el Bosque.

En caso de avanzar a cuartos de final, Gimnasia deberá enfrentar al ganador del cruce entre el segundo de la Zona A y el séptimo de la Zona B. Si el vencedor de esa llave es el primero de la Zona A —Boca o Instituto—, el Lobo perderá la localía.

Qué necesita Gimnasia para jugar la Libertadores 2027

Con los tres puntos que consiguió en la última fecha, Gimnasia quedó cerca de clasificarse a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2027. Actualmente ocupa el cuarto puesto de la tabla anual y necesita que Boca se consagre campeón de la Copa Sudamericana o que Argentinos Juniors o Rosario Central ganen el Clausura.

Sin embargo, todavía debe seguir de cerca a sus principales competidores. Independiente Rivadavia y Vélez pueden alcanzarlo en puntos con apenas un empate y quedar por encima por diferencia de gol. Lo mismo sucede con Instituto, que si derrota a Newell’s en la última fecha también podría superarlo.

De esta manera, Gimnasia ya hizo su parte, pero necesita que al menos dos de esos tres equipos no lo superen en la tabla anual para mantener sus chances de clasificarse a la Libertadores.

La otra alternativa es consagrarse campeón del Clausura. Si el Lobo gana el segundo torneo del año, obtendrá directamente un lugar en la Copa Libertadores de América.