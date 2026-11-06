Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Quienes pueden ser el rival de Gimnasia en Octavos del Clausura

El Lobo terminó tercero en la Zona B del Clausura y ya aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027

Foto: Nicolás Braicovich

Por Redacción

Gimnasia ya tiene asegurada la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y su lugar en la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual. Sin embargo, todavía debe esperar para conocer a su próximo rival y saber si la campaña que realizó le alcanza para meterse en la Copa Libertadores.

El Lobo cerró la fase de grupos de la Zona B en el tercer puesto, aunque todavía podría subir una o incluso dos posiciones. Para eso, necesita que Rosario Central pierda como local por seis goles ante Estudiantes de Río Cuarto y que Argentinos Juniors también caiga, por una diferencia de dos tantos, frente a Huracán en La Paternal.

Si finalmente termina tercero, Gimnasia se enfrentará al sexto de la Zona A. Actualmente ese lugar lo ocupa Newell’s, aunque Independiente también tiene chances de quedarse con ese puesto. La Lepra visitará a Instituto, que pelea por meterse en la Libertadores, mientras que Gimnasia de Mendoza jugará el clásico ante Independiente Rivadavia. El Rojo, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra y, si gana, podría meterse en la posición que lo cruzaría con el Lobo.

San Lorenzo también tiene posibilidades de ser el rival, aunque para eso necesita una goleada propia y una serie de resultados ajenos. El partido de octavos se jugará dentro de dos semanas en el Bosque.

En caso de avanzar a cuartos de final, Gimnasia deberá enfrentar al ganador del cruce entre el segundo de la Zona A y el séptimo de la Zona B. Si el vencedor de esa llave es el primero de la Zona A —Boca o Instituto—, el Lobo perderá la localía.

Qué necesita Gimnasia para jugar la Libertadores 2027

Con los tres puntos que consiguió en la última fecha, Gimnasia quedó cerca de clasificarse a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2027. Actualmente ocupa el cuarto puesto de la tabla anual y necesita que Boca se consagre campeón de la Copa Sudamericana o que Argentinos Juniors o Rosario Central ganen el Clausura.

Sin embargo, todavía debe seguir de cerca a sus principales competidores. Independiente Rivadavia y Vélez pueden alcanzarlo en puntos con apenas un empate y quedar por encima por diferencia de gol. Lo mismo sucede con Instituto, que si derrota a Newell’s en la última fecha también podría superarlo.

De esta manera, Gimnasia ya hizo su parte, pero necesita que al menos dos de esos tres equipos no lo superen en la tabla anual para mantener sus chances de clasificarse a la Libertadores.

La otra alternativa es consagrarse campeón del Clausura. Si el Lobo gana el segundo torneo del año, obtendrá directamente un lugar en la Copa Libertadores de América.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?