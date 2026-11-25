No se conforma. pese a haber ganado la Tabla anual y la Copa Sudamericana, quiere más. Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará José Carreras, y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Boca arriba a este enfrentamiento con la ilusión al máximo para cerrar un 2026 que podría ser histórico, ya que tiene la posibilidad de conquistar una inolvidable quíntuple corona, lo que no hizo nadie en la historia del fútbol argentino, ayudado ahora por la interminab le cantidad de copas en juego.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya ganó el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y la Copa Sudamericana luego de vencer con autoridad al Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Ahora llega la hora de la verdad en el Torneo Clausura para Boca que el miércoles de la próxima semana también tendrá un duelo clave cuando se enfrente con Platense en la gran final de la Copa Argentina.

Aquí está el punto. Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde le alcanzará al plantel del Vasco Arruabarrena para pelear. Física y emocionalmente dio mucho y habrá que ver hasta dónde tiene resto o hasta dónde podrán los que son suplentes de mantener la vara arriba. Aquí es dónde se diferencias los muy buenos equipos de aquellos que están en otro nivel. Boca ya demostró que es muy bueno pero nadie sabe si está para pararse en un nivel superior porque de ganar tendrá que volver a jugar en cuatro días, repetir a los tres y seguir con desafíos.

En principio todos los que jugaron en Barranquilla quieren repetir, pero se vio que hay jugadores que necesitan un descanso, caso Leandro Paredes, que terminó desmayándose en el campo de juego luego de ser reemplazado y mientras ofrecía una entrevista. No es el único, hay más jugadores que necesitan frenar un poco como Lautaro Blanco, Leandro Lozano y el propio Santiago Ascacibar, que sufrió una molestia en los días previos a la final de la Copa Sudamericana.

Al mismo tiempo habrá qué ver si el Xeneize tiene suficiente peso como para hacer postergar la final de la Copa Argentina, que en principio iba a ser a finales de noviembre y luego se pasó para el 2 de diciembre. ¿Y si pasa para más adelante?

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo uno de los mejores años de su historia y consiguió pelear hasta el final en la tabla anual, aunque finalmente se quedó con la cuarta posición.

En lo que respecta al Torneo Clausura, el conjunto que conduce Alfredo Berti tuvo una irregular primera fase, en la que finalizó séptimo en la Zona B con 23 puntos.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos de final con Gimnasia que lunes venció 4-2 a Newell´s en tiempo extra. Si el ganador es Boca el partido se jugará en La Bombonera y podrá disputarse el domino sea cual sea el resultado del Pincha. Si ganan los mendocinos el partido se traslada al Bosque.