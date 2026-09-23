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ELECCIONES EN INDEPENDIENTE

Quique Sacco quiere ser presidente del Rojo

X (@DiabolicosAr)

Por Redacción

El periodista deportivo y director de medios Enrique Sacco anunció que será candidato a presidente de Independiente por la agrupación “Movimiento Independiente Auténtico” para las elecciones que tendrían lugar en noviembre.

“Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas”, comentó “Quique” Sacco en un video subido en su red social de X. Luego, agregó: “Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente Auténtico”.

El actual gerenciador de medios de comunicación, actualmente casado con la exgobernadora María Eugenia Vidal, ya había tanteado la posibilidad de competir en las elecciones del club en 2022. Sin embargo, en aquella oportunidad no se lanzó definitivamente.

Respecto a los argumentos para su postulación, Sacco afirmó: “Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar”.

Ahora habrá que ver si mantiene su candidatura o se suma a otra Lista.

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