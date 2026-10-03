Racing aceptó la oferta y Marcos Rojo firma en el Pincha

Al igual que en Don Quijote de la Mancha, la novela Marcos Rojo y Estudiantes sumó nuevos capítulos en la jornada de ayer. Cuando todo parecía encaminado para que el defensor iniciara su tercer ciclo en la institución, Diego Milito volvió a poner palos en la rueda y apareció una nueva condición que frenó el acuerdo. Pero por la noche las partes llegaron a un acuerdo y entre y hoy y mañana firmará contrato.

El presidente de Racing no quiere asumir los costos políticos que implica la salida de un futbolista de semejante peso. A esa cuestión se sumaron diferencias económicas.

Según trascendió en las últimas horas, Estudiantes presentó una propuesta para concretar la rescisión contractual de Rojo mediante un resarcimiento económico para la Academia. Sin embargo, el principal punto de conflicto no estaba n el monto, sino en la modalidad de pago.

En ese contexto, la idea del Pincha era abonar una cifra cercana al millón de dólares en caso de conquistar la Copa Libertadores. En cambio, si no logra la gloria eterna, el desembolso se reduciría a unos 200 mil dólares.

Este punto fue el que volvió a trabar las negociaciones y rompió el consenso que parecía haberse alcanzado entre las partes. A pesar de ello, el diálogo continuó abierto y en City Bell no bajaron los brazos.

Lo cierto, es que el defensor había dejado clara su postura de regresar a City Bell y de no continuar su carrera profesional en Racing. El deseo del futbolista también fue clave para que el pase termine de concretarse. Anoche se cerró la operación y se espera que en las próximas horas firme y se entrene cn el plantel del Cacique Medina.

No trascendieron los números ni la letra chica, pero está claro que el Pincha mejoró la oferta y el dinero que recibirá la Academia en primera instancia. A partir de ahora habrá qué ver cómo maneja el Club este arribo porque los hinchas no estaban nada seguros de ello.