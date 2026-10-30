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Racing, ante un Aldosivi que se juega sus cartas

El equipo de Avellaneda, sin chances de clasificar a los Playoffs, recibe al Tiburón, que necesita ganar para mantenerse con vida

“maravilla” martínez, la carta de gol de un racing con urgencias

Por Redacción

Racing, que ya no tiene chances de clasificar a los playoffs, recib en Avellaneda a Aldosivi, en un partido clave para la permanencia del Tiburón marplatense.

El encuentro comenzará a las 21:15, se jugará en Cilindro, con arbitraje de Nazareno Arasa, y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Racing llega en medio de su peor crisis deportiva en más de una década, ya que por primera vez desde el 2014 no disputará competencias internacionales.

La “Academia”, que marcha decimotercera en la Zona B con solo 12 puntos, ya no tiene chances de clasificar y además protagonizó verdaderos papelones durante todo el año, tanto en Copa Argentina como en Copa Sudamericana.

Aldosivi, por su parte, tiene la obligación de ganar, ya que está extremadamente comprometido con el descenso.

El “Tiburón” está penúltimo en la tabla anual con 19 puntos y con solo dos fechas por disputar está obligado a superar la línea de Deportivo Riestra, que tiene 23. Una derrota lo condenaría a disputar la Primera Nacional en el 2027.

En el estadio Eva Perón, Sarmiento espera por Rosario Central, al que enfrentará desde las 21:15 en Junín. El Verde buscará dar un paso importante hacia los playoffs, mientras que el Canalla intentará conseguir su cuarta victoria al hilo para sostener el liderazgo y seguir peleando por el primer puesto de la Tabla Anual.

Por último, en Parque de los Patricios, Huracán recibe a Tigre a partir de las 19, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Globo buscará recuperarse de tres derrotas consecutivas para defender su lugar entre los ocho mejores, mientras que el Matador está obligado a ganar para mantener vivas sus escasas chances de clasificación a los playoffs.

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