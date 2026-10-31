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2-1 en avellaneda

Racing ganó y Aldosivi no pudo evitar el descenso

Por Redacción

Racing, que atraviesa por un momento complicado en el campeonato, consiguió anoche un poco de tranquilidad después de reencontrarse con la victoria ante su gente.

El triunfo por 2-1 sobre Aldosivi significó un bálsamo para el cuadro de Avellaneda, ya que arrastraba una larga racha sin éxitos en este Clausura.

Mientras que para el Tiburón, que necesitaba ganar para seguir con vida, no pudo evitar el descenso y a partir de la próxima temporada volverá a incursionar en la Primera Nacional, junto a Estudiantes de Río Cuarto.

Los goles de la Academia fueron convertidos por Adrián “Maravilla” Martínez e Ignacio Rodríguez, de penal, uno en cada tiempo.

Racing dio vuelta el resultado a tiempo, logró sumar de a tres después de mucho tiempo, y despidió al equipo marplatense a la segunda categoría del fútbol argentino.

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