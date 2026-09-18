Racing le quiere poner fin a la racha adversa

Racing recibe esta noche a Sarmiento, en el comienzo de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de cortar con su racha negativa que lo sumergió en una profunda crisis deportiva.

El encuentro, programado para las 21:15, se jugará en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

Racing llega a este nuevo compromiso en un desastroso momento, ya que acumula ocho partidos sin ganar en este Clausura y marcha último con solo cinco puntos.

El cuadro de Avellaneda hace solo un año estaba entre los cuatro mejores equipos de América, pero perdió sus últimos tres partidos y el entrenador Juan Pablo Vojvoda, es cada vez más cuestionado.

Sarmiento, por su parte, es una de las sorpresas en este Torneo Clausura, donde marcha segundo en la Zona B con 16 puntos, solo por debajo del líder Argentinos Juniors que tiene 18 unidades.

Esta situación le permitió a los dirigidos por Facundo Sava escalar bastantes posiciones tanto en los promedios como en la tabla anual, por lo que tomaron respiro en la pelea por la permanencia en la divisional.

en santiago del estero

En el Estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba enfrenta desde las 18 a Defensa y Justicia. El Ferroviario buscará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas, mientras que el Halcón de Varela llega en plena pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Central Córdoba llega en una situación complicada y necesita volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto santiagueño perdió sus últimos dos partidos: primero cayó 1-0 ante Independiente en el Madre de Ciudades y luego fue derrotado 3-1 por Boca en La Bombonera. Antes de esa seguidilla había igualado singoles frente a Talleres, por lo que acumula apenas un punto en sus últimas tres presentaciones. Con siete unidades en nueve fechas, marcha último en la Zona A y está a dos puntos de Talleres, que ocupa el puesto anterior.

Por su parte, Defensa atraviesa un presente completamente diferente. Viene de derrotar 2-0 a Gimnasia de Mendoza y alcanzó los 17 puntos, con lo que quedó como escolta de Vélez.