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La Academia, afuera de la Copa Sudamericana

¿Racing se queda sin DT? Qué dijo Gustavo Costas sobre su posible renuncia

Gustavo Costas, DT de Racing, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Por Redacción

El técnico habló en conferencia de prensa y dejó la puerta abierta a su salida

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, se refirió a la posibilidad de renunciar a su cargo y subrayó que "no va a tomar decisiones en caliente".

Luego del empate 2-2 frente a Caracas de Venezuela, que derivó en la eliminación de la Copa Sudamericana, Costas se refirió al mal semestre que tuvo la "Academia" y aseguró que "no dimos lo que veníamos dando durante dos años", y analizó: "El semestre fue muy malo, no puedo decir nada porque no llegamos a todo lo que nos habíamos puesto en la cabeza".

Con respecto al desarrollo del encuentro, el director técnico de Racing expresó que "en el primer tiempo podríamos haber acelerado más porque estaba abierto el partido. Nos cuesta meterla, antes hacíamos tres o cuatro", aunque hizo énfasis en que "no es solamente eso, sino es muy fácil para mí decir que es la falta de gol... El culpable de todo soy yo".

Al ser consultado sobre su continuidad, sostuvo que "en caliente no voy a tomar esas decisiones (por una posible renuncia)... Después veremos".

Costas también se refirió a la incertidumbre que impera en Racing por los flojos refuerzos que llegaron en los últimos semestres bajo la presidencia de Diego Milito, quien había llegado con la promesa de dar el "salto de calidad": "No sé si tienen plata para salir a buscar".

El primer semestre de este 2026 fue uno de los peores para Racing en la última década, ya que tuvo una desastrosa actuación en el Torneo Apertura, donde clasificó de milagro a los playoffs y cayó eliminado en los cuartos de final, mientras que en la Copa Sudamericana se quedó sin chances de entrar a los playoffs con una fecha por disputar.

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