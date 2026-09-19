Racing se sacó la mufa contra Sarmiento y volvió a ganar

Racing derrotó 3-1 a Sarmiento en el Cilindro, en un encuentro clave por la décima fecha del Torneo Clausura. Con este necesitado triunfo, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda logró cortar una asfixiante racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en el certamen local que empezaban a dejar al DT al borde de la cornisa y del cargo, justo en la previa del partido ante Boca por Copa Argentina.

El defensor Gonzalo Escudero abrió el marcador para el dueño de casa a los 23 minutos con un potente remate de larga distancia. Aunque el delantero de Sarmiento, Junior Marabel, empató transitoriamente apenas tres minutos después con un gran cabezazo, la “Academia” supo imponer sus condiciones en el complemento. A los 7 minutos del complemento, el goleador Adrián “Maravilla” Martínez conectó un centro preciso de Ulises Ortegoza para poner el 2-1 de cabeza. El golpe definitivo llegó a los 35 minutos por intermedio del lateral izquierdo Ignacio Agustín Rodríguez, quien sentenció el 3-1 definitivo. No fue una actuación para ilusionar pero sí un repunte teniendo en cuenta de dónde llegaba.