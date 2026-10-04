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TAMBIÉN SE JUEGA EL CLÁSICO CORDOBÉS

Racing va por la recuperación

Adrián “Maravilla” Martínez, la carta de gol de Racing / Web

Por Redacción

La fecha 11 del Torneo Clausura continúa este domingo con cuatro duelos. La jornada dominical, dará inicio a las 14:45, cuando Huracán reciba a Aldosivi en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Luego, será el turno a las 17:00 hs, para el plato fuerte del día, con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes. Donde la T necesita la victoria para mejorar su pobre campaña y el Pirata sumar de a tres para seguir metido en puestos de clasificación a playoff.

A las 19:15 hs Argentinos Juniors enfrentará a Tigre en La Paternal.

Por último, a las 21:30 hs, Estudiantes de Río Cuarto se medirá con Racing, que ya sin Juan Pablo Vojvoda y Marcos Rojo, irá en busca de la recuperación en el campeonato.

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