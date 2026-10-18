Racing y el Rojo paralizan Avellaneda

Sin lugar para el error y como en cada clásico donde se pone el honor en juego, Racing e Independiente en el estadio Presidente Perón con Facundo Tello como árbitro, se ven las caras con la premisa de sumar de a tres para ponerle un poco de color a una floja campaña de ambos conjuntos de Avellaneda, que lejos estuvieron de cumplir con las expectativas de los hinchas en este 2026.

El local, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, tiene a Sebastián “Chirola” Romero como DT, que en su asunción le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 11, pero luego cayó como local 2-0 ante Belgrano en un encuentro en donde el equipo fue fuertemente reprobado por la parcialidad racinguista. En relación a ese encuentro, el ex director técnico de Gimnasia, haría una sola variante, con el ingreso de Matías Zaracho por Ulises Ortegoza.

La visita, que se ubica séptimo con dieciocho unidades en el grupo A, vive un mejor presente en los números, pero debe ganar para seguir dentro de la zona de clasificación a playoff y cortar una racha de dos partidos sin conocer el triunfo. Para ello, Jadson Viera pondría desde el arranque a Luciano Cabral en lugar del uruguayo Matías Abaldo.

Así, con mucho más que tres puntos en juego, la Academia y el Rojo volverán a reeditar el clásico de Avellaneda con la victoria como horizonte para acallar las críticas y convertirse en el dueño de la ciudad en un presente que tiene a ambos en un clima convulsionado a nivel institucional y deportivo.

Chirola “borró” de los concentrados a Miljevich

El actual DT de la Academia decidió dejar fuera de la lista de convocados para el clásico de Avellaneda a Matko Miljevich, en lo que será la primera vez desde su llegada a Racing en donde el mediocampista no estará siquiera presente entre los suplentes, excluyendo los encuentros en donde estuvo lesionado o suspendido.

El ya descendido Estudiantes de Río Cuarto recibe a un necesitado Aldosivi

Otro de los partidos que se disputarán en la jornada de hoy, tendrá como protagonistas a dos conjuntos que lucharon palmo a palmo en la zona baja de la tabla. El León del Imperio y el Tiburón se verán las caras desde las 18:00 en Río Cuarto con Gareano como árbitro. Los marplatenses necesitan una victoria para seguir con vida, mientras que el conjunto local comienza a transitar sus últimos encuentros en la máxima categoría.