Rambert: “En algún momento Ramón será DT de River”

Sebastián Rambert no esquivó la pregunta. El exdelantero que supo ser ayudante de campo de Ramón Díaz tomó aire y fue directo: el riojano va a dirigir a River. No como hipótesis, no como deseo, sino como certeza. “En algún momento va a ser entrenador”, dijo y la frase quedó flotando en el mundo riverplatense. Eso sí, Pascualito se encargó de marcar el momento: hablar de eso mientras Leonardo Ponzio está al frente del equipo le parece una falta de respeto hacia el interino.

Rambert fue directo al hablar del vínculo entre Ramón Díaz y River: “Es alguien que quiere estar todo el día adentro del club, colaborando y tratando de aportar su importante jerarquía. Así lo han convocado de otras instituciones”, sostuvo en diálogo con D Sports Radio.

Y amplió el concepto con elogios hacia el riojano: “Es un tipo sabio, intuitivo, siempre supo desde la conducción por qué línea ir para obtener logros. Está capacitado. Sus pergaminos hablan solos”.

Sin embargo, Rambert marcó un límite claro en el timing de la conversación. “En algún momento va a ser entrenador de River. Es feo hablar de que ‘debería’ serlo cuando River tiene un entrenador vigente, dando sus primeros pasos en un equipo tan importante”, señaló, en clara referencia a Ponzio, quien llegó al cargo tras la salida de Eduardo Coudet.