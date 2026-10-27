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CELEBRÓ EL TERCERO DE UNIÓN HACIÉNDOSE LA FRANJA DE LA CAMISETA DE GIMNASIA

Ramírez no se olvidó de su pasado

Por Redacción

Eric Ramírez no olvidó su pasado al momento de festejar. Sí, La Perla, le bajó la persiana al resultado al convertir la tercera conquista, lo que le permitió a Unión cerrar el partido ante Estudiantes (3-1) en el estadio 15 de Abril.

El ex jugador de Gimnasia ingresó a los 28 minutos del complemento en reemplazo de Marcelo Estigarribia. Y en tiempo adicional (a los 51), selló el triunfo Tatengue al convertir el tercero, después de capitalizar un rebote dentro del para de Estudiantes.

Y a modo de provocación, el delantero, surgido de las inferiores del Lobo, salió corriendo hacia uno de los sectores del campo de juego para festejar su gol, haciéndose cuatro veces la franja de la camiseta de Gimnasia con la mano derecha.

AHORA, CONTRA INSTITUTO

Tras la derrota en Santa Fe, Estudiantes regresó a la Ciudad y se pondrá a trabajar con la mirada puesta en la próxima presentación por el torneo doméstico. La misma está pautada para el sábado que viene a las 21:30, en UNO, frente a Instituto, líder del Grupo B.

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