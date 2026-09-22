Ramírez pitó penal, pero el VAR le puso suspenso por un posible offside

La jugada que terminó derivando en el 2-0 parcial de Lanús, tuvo algunos instantes de suspenso, cuando desde la cabina del VAR en el predio de Ezeiza de la AFA, se chequeo un posible offside de un futbolista granate, antes de que Gastón Benedetti bajara en el área albirroja a Lucas Besozzi cometiendo una clara falta en la cual Nicolás Ramírez no dudo y decretó la pena máxima a favor del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, pese a la contundente decisión del juez principal, la definición terminó teniendo algo de suspenso, ya que Sebastián Bresba, desde el VAR paró la ejecución a cargo de Eduardo Salvio, para revisar un probable offside del lateral derecho de Lanús, Guidara.

Pese a ello, los hinchas y futbolistas del Grana respiraron aliviados, cuando se descartó dicho fuera de juego, lo que hubiese invalidado el penal señalado segundos antes por Sebastián Ramírez.

Con este tiro desde los doce pasos señalado por quien fue árbitro justamente en cancha de Lanús cuando el Pincha fue campeón de la Copa Argentina, al conjunto de Alexander Medina le sancionaron tres penales en contra. El primero del Torneo Clausura fue por la fecha 3, en la victoria 3-0 en UNO ante Defensa y en esa oportunidad, Muslera le tapó el tiro a David Barbona. Luego, en la siguiente jornada, como visitante Andrés Merlos cobró penal por mano de Santiago Núñez, y Milton Céliz puso el primero para Riestra, que le terminó ganando 2-0.