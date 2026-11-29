El dueño de los flashes y quien rompió la monotonía del 0-0 en Uruguay, es un viejo conocido no sólo en el fútbol argentino si no del fútbol platense. Ramón Sosa, que jugó en Gimnasia en el año 2022, fue el encargado de aguarle el festejo de la quinta Copa Libertadores al Pincha.

A los 52’, el delantero paraguayo, puso el único tanto con el que el Verdao conquistó su cuarta medalla continental e igualó la línea de Estudiantes, River y Flamengo.

El jugador que llegó al fútbol argentino en su momento proveniente de Olimpia de Paraguay al Lobo y fue dirigido por Néstor Gorosito en la escuadra albiazul, es una de las estrellas de Palmeiras y conforma una ofensiva letal con el argentino José Manuel López y el colombiano Jhon Arias.

Sosa, vistiendo los colores azul y blanco, nunca pudo derrotar a Estudiantes aunque tampoco perdió, cosechando dos empates, el primero 1-1, en 60 y 118 con goles de con goles de Leonardo Godoy y Eric Ramírez y el segundo con idéntico resultado pero como visitante en UNO, donde los que anotaron fueron Agustín Rogel y Cristian Tarragona. Luego, partió a Talleres a cambio de 2.300.000 dólares, donde su rendimiento siguió en alza y desde allí partió con destino al fútbol inglés, más precisamente al Nottingham Forest, desde donde retornó a Sudamérica, al fútbol brasileño, a cambio de 14 millones de dólares.