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Real Madrid exige que le quiten títulos al Barcelona

Por Redacción

El Real Madrid presentó un informe ante la UEFA para solicitar que se despoje al Barcelona de los títulos nacionales e internacionales obtenidos entre 2001 y 2018, en el marco del “Caso Negreira”.

El club “Merengue” presentó un extenso documento con pruebas ante la UEFA en el marco de la investigación sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Además de pedir la no participación o exclusión de competiciones europeas, la directiva encabezada por Florentino Pérez exigió que se anulen y retiren los campeonatos logrados por el conjunto azulgrana en esos años.

Por su parte, el club catalán, en respuesta al pedido del club madrileño, mantiene que los pagos correspondían a asesorías y scouting legítimos, y señaló que la documentación aportada por el Real Madrid se evalúa dentro de una revisión ya existente en la UEFA sin constituir la apertura de un expediente nuevo.

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