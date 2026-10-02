Real Madrid exige que le quiten títulos al Barcelona

El Real Madrid presentó un informe ante la UEFA para solicitar que se despoje al Barcelona de los títulos nacionales e internacionales obtenidos entre 2001 y 2018, en el marco del “Caso Negreira”.

El club “Merengue” presentó un extenso documento con pruebas ante la UEFA en el marco de la investigación sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Además de pedir la no participación o exclusión de competiciones europeas, la directiva encabezada por Florentino Pérez exigió que se anulen y retiren los campeonatos logrados por el conjunto azulgrana en esos años.

Por su parte, el club catalán, en respuesta al pedido del club madrileño, mantiene que los pagos correspondían a asesorías y scouting legítimos, y señaló que la documentación aportada por el Real Madrid se evalúa dentro de una revisión ya existente en la UEFA sin constituir la apertura de un expediente nuevo.