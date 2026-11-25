Real Madrid goleó 5 a 1 como local al PSV en la Champions League y mantuvo su puntaje ideal rumbo a los octavos de final, pese a irse en desventaja al descanso.

El equipo dirigido por José Mourinho tuvo un primer tiempo flojo (con una ocasión fallada por Arda Güler y un remate de Vinicius en el poste) mientras los visitantes de Eindhoven, tomaron la ventaja mediante un penal de Ivan Perisic.

En el complemento llegó la reacción: a los 5 minutos, Yan Diomandé recibió por la derecha, Güler asistió de taco y Federico Valverde anotó el 1 a 1.

Al cuarto de hora, Jude Bellingham colocó el balón en un ángulo tras un pase de Kylian Mbappé que parecía largo.

Con el PSV adelantado, Güler armó un contragolpe para el primer gol de Mbappé; luego, tras un pase de Brahim Díaz, el francés eludió al arquero para firmar su doblete, y en otra contra Vinicius completó el marcador, aunque los postes volvieron a evitar otro tanto suyo.

En Manchester, el City empató 2 a 2 en el Etihad ante el Napoli y extendió a tres su racha sin victorias, pese a igualar dos veces un marcador adverso.

Por su parte, el Arsenal y el Borussia Dortmund, líderes de la Premier League y la Bundesliga respectivamente, igualaron 1 a 1 en el Emirates Stadium por la quinta jornada de la Champions League.

Otros resultados de ayer: Bodo/Glimt 1 - Lask Linz 0; Galatasaray 2 - 0 Aston Villa 1; Como 1 - AEK Athens FC 3; Feyenoord 0 - FC Porto 1; Leipzig - Lens 1; Slovan Bratislava 0 - Real Betis 2.

Hoy: Sabah-Barcelona; Slavia Praga-Villarreal; Atletico Madrid-Viking; Brujas-Liverpool; Inter-Stuttgart; Lille-Bayern Munich; Paris Saint Germain-Roma; Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe; Sporting-Manchester United.