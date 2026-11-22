En la continuidad de la fecha 13 de la Liga, el Merengue, tras comenzar perdiendo su duelo frente al Celta de Vigo a los 6’ con gol de Durán, lo dio vuelta en el complemento con la aparición de Bellingham y Espí. Así, igualó la línea de 33 puntos del Barcelona, que hoy será local ante Villareal desde las 10:00.

En tanto, en los restantes encuentros de ayer, Alavés le ganó 3-1 a Deportivo La Coruña, Valencia derrotó 1-0 como visitante a Rayo Vallecano y el clásico andaluz entre Sevilla y Betis terminó en igualdad 1-1.