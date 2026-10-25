Reclamo carioca El pedido formal de Flamengo no prosperaría

El caso Marcos Rojo sigue sumando capítulos, aunque en Estudiantes crece la expectativa de que el reclamo de Flamengo no prospere y no modifique el escenario de cara a la final de la Copa Libertadores. El club brasileño presentó una protesta formal ante el CAS por la inclusión del defensor en la revancha de las semifinales disputada en el Maracaná, pero el panorama actual no indica que la denuncia pueda cambiar la clasificación del Pincha.

La principal defensa de Estudiantes se apoya en la medida cautelar que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concedió el jueves pasado, que permitió habilitar a Rojo para integrar la lista de buena fe del certamen continental. Esa resolución fue la que le abrió las puertas al zaguero para jugar ante el Mengao, aunque no representó un fallo definitivo sobre la controversia reglamentaria.

Ante tantas versiones que circularon, Flamengo emitió un extenso comunicado para dar su versión de los hechos, desligarse de las acusaciones de “jugar fuera de la cancha” y ratificar que presentó una reclamación formal ante el (TAS) y la Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo.

Según argumentó la directiva del conjunto carioca, la polémica comenzó cuando el Pincha solicitó el pasado 9 de octubre la inclusión de Rojo en lugar de Gabriel Neves. De acuerdo al detalle expuesto por Flamengo, la Conmebol rechazó la petición en dos oportunidades (14 y 15 de octubre) tras consultar a la FIFA, basándose en que el libro de pases en Argentina había cerrado el 2 de septiembre y que el futbolista había actuado para Racing hasta el 27 del mismo mes.

“Convocado a integrar un proceso que no inició, Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. El club argentino entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio TAS”, sostuvieron desde el club brasileño.

Desde el Mengão explicaron que fue el propio Estudiantes quien acudió al TAS e incluyó a Flamengo como parte en el conflicto. En esa línea, remarcaron que el 21 de octubre el tribunal con sede en Suiza autorizó la participación provisional del central, pero “denegó la solicitud de Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final”.

Por ahora, en el Pincha confían en que se mantenga el criterio que permitió la participación del defensor en la semifinal y consideran que el reclamo no debería alterar lo conseguido dentro de la cancha. La incógnita pasa por los tiempos: resta saber si el TAS se expedirá antes de la final en Montevideo.