Reclamo de UTEDYC en las puertas de Estancia Chica

La Seccional La Plata de UTEDYC se presentó en Estancia Chica y expresó su “profundo rechazo a los reiterados atrasos salariales que afectan a los trabajadores del club” y volvió a exigir -tras el fracaso de la mesa de negociaciones- a las autoridades “el pago en tiempo y forma de los salarios.

En es contexto, desde el gremio impulsaron una movilización en Abasto y un paro de actividades, sin presencia al lugar de trabajo, para la jornada de mañana.

La convocatoria insta a “adherir a estas acciones para lograr que se regularicen los salarios y se respete el esfuerzo de cada uno” de los trabajadores, que apenas ha cobrado el 25 por ciento del salario de septiembre.