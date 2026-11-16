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Recopa de Campeones: La Plata aparece como posible sede del triangular que disputará Estudiantes

El torneo oficial de la AFA se jugaría en enero y la Ciudad aparece como candidata para albergar los tres encuentros

Por Redacción

Estudiantes ya mira de reojo el calendario de comienzos de 2027 con una novedad sumamente atractiva para sus hinchas: la posibilidad de disputar un título oficial sin moverse de la ciudad. La Recopa de Campeones, el triangular que reunirá a tres campeones del fútbol argentino, podría jugarse entre el 10, 13 y 16 de enero, y tendría a La Plata como uno de los escenarios posibles para albergar la competencia.

De confirmarse esta alternativa, el Pincha tendría la ventaja de jugar en terreno platense una copa oficial de la AFA, lo que además representaría un acontecimiento relevante para el fútbol local al recibir los tres encuentros del certamen.

Por el momento, desde la organización todavía no oficializaron la sede definitiva.

Cabe destacar que el certamen tiene previsto abrirse con el cruce entre Estudiantes (campeón de la Supercopa Argentina) y Rosario Central (ganador de la Supercopa Internacional). A partir del resultado de ese partido inaugural se ordenará el resto del fixture frente al tercer participante, que será el campeón de la Copa Argentina (saldrá de la final entre Boca y Platense).

De esta forma, la fecha 1 (10 de enero) sería entre Estudiantes y Rosario Central. La fecha 2 (13 de enero) la disputarían campeón de Copa Argentina vs. el perdedor del duelo inaugural. Finalmente, la última jornada (16 de enero) estaría protagonizada por el campeón de Copa Argentina vs. el ganador del duelo inaugural.

Una de las principales particularidades de la Recopa de Campeones será su sistema de puntuación. En caso de que los partidos finalicen empatados al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá definición desde el punto penal. El ganador de la tanda sumará dos puntos, mientras que el perdedor se quedará con uno.

Si al concluir las tres jornadas existe igualdad de unidades en lo más alto de la tabla, el campeón se definirá mediante los siguientes criterios de desempate en orden: Diferencia de gol, Mayor cantidad de goles a favor, Menor cantidad de tantos recibidos y Criterio de fair play.

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