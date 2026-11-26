Vencido el plazo para la presentación de las listas, Gimnasia informó que se oficializó una única lista, la de Usina Tripera. La Asamblea -un mero trámite de presentación de los nuevos nombres- se realizará el viernes 27 de noviembre a las 20.00 en la sede de calle 4.

La lista Usina Tripera tendrá dos modificaciones, ya que no continuará Roberto Mariano Martini como vocal suplente, quien será reemplazado por Javier Stazzone (hoy primer vocal suplente) por lo que. Andrea Krikorián se sumará a la vocalia suplente en el primer lugar. La otra modificación es la salida de Nora Duymivich -titular en el Jurado de Honor- por lo que se suma Diego Alfano como suplente.

De esta manera, serán parte de la Comisión Directiva por un año los vocales suplentes Andrea Krikorian, Carlos Gastón Ochoa, Federico Zingoni, Miguel Angel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortíz, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno; los revisores de cuentas Adrian Lambolla, Martin Napolitano y Hernán Vicente (titulares); Miguel Mariano Tagliaferro y Laura Durso (suplentes) y los miembros suplentes del Jurado de Honor Diego Alfano e Ignacio Formigo.