Renovó Mateo Seoane, otro paso hacia el 2027

Ayer por la tarde si firmó la extensión contractual de Mateo Seoane. El mediocampista formado en Vélez tenía el pase en su poder y su préstamo caduca a fin de año, pero Gimnasia le compró el 70% de la ficha y le firmó un vínculo hasta diciembre de 2028.

Titular en el equipo de Ariel Pereyra, Seoane llegó al Lobo a mediados del año pasado libre de Vélez y firmó contrato por 18 meses con una opción de 900 mil dólares por el 90% de la ficha, pero la conducción actual no hará uso de esa opción al lograr un acuerdo más provechoso desde lo económico con una mínima erogación económica que no llega a los 50 mil dólares, más allá del lógico incremento salarial a partir del nuevo convenio.

Seoane tiene 22 años y un muy buen concepto tanto del cuerpo técnico como desde la dirigencia, por eso esta apuesta a futuro por el mediocampista. En Gimnasia lleva 27 partidos jugados con un gol (en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra) y de los 11 partidos jugados en el semestre fue titular en 9. Solo no jugó en la derrota 3-2 como local ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La dirigencia de Gimnasia ya extendió el contrato de Marcelo Torres hasta fines de 2029 y se comprometió a hacer uso de la opción por el 50% de su ficha valuada en 450 mil dólares. Además, ya se trabaja sobre la renovación del contrato de Ignacio Fernández, se intentará un nuevo préstamo de Ignacio Miramón (cuyo pase pertenece al Lille) y hacer uso de la opción por Agustín Auzmendi, que asciende a U$S 900.000 por el 80% del pase.

Otros jugadores cuyos vínculos finalizan a fin de año son Bautista Barros Schelotto (hay gestiones para que continúe), Pedro Silva Torrejón, Maximiliano Zalazar, Juan José Pérez, Franco Torres, Matías Melluso, Renzo Giampaoli, Augusto Max Fabricio Corbalán y Gonzalo Errecalde. Algunas de estas situaciones que hoy parecen definidad pueden cambiar si Gimnasia clasifica a una competencia internacional y debe afrontar un cronograma de partidos más nutrido.