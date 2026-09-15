Respaldo para Vojvoda en la Academia

Por ahora, Juan Pablo Vojvoda sigue siendo el entrenador de Racing. Ayer la mesa chica de la dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, se reunió y decidió respaldar al entrenador luego de la derrota por 2-1 ante Huracán.

Después de la tercera caída al hilo en el campeonato local, en el que se encuentra en la última posición de su zona, el entrenador que llegó al club a mediados de año quedó sin crédito, en medio de fuertes cuestionamientos de los hinchas, politizados tras la elección que Diego Milito le ganó a Víctor Blanco a fines de 2024.

En medio de ese contexto, en la previa del entrenamiento realizado ayer por la tarde, los dirigentes se reunieron para definir si le daban un voto de confianza o decidían el final del ciclo, que asoma como muy complicado de levantar.

El presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja son los principales apoyos del entrenador santafesino. Según trascendió, ambos notaron a Vojvoda con fuerza y con el apoyo de los jugadores ante el complicado momento futbolístico.

En la conferencia posterior a la derrota con el Globo este domingo, Vojvoda había desetimado de plano dar un paso al costado. “¿Qué abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien. Son semanas duras, pero semanas en las que también siento apoyo”, había declarado el DT, quien de todos modos reconoció que el grupo está atravesando “una situación extrema”, aunque con la expectativa de que “ganar un partido” pueda descomprimir la situación.

“Todos dicen ‘andate que no servís’. Yo no siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele”, había dicho el técnico de 51 años consultado acerca del mal momento y la falta de respuestas de parte del equipo.

El entrenador con pasado en Santos y Fortaleza en el Brasileirao lleva dirigidos once partidos, con tres, victorias, dos empates y seis derrotas. Solo lo mantiene con cierta expectativa la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Boca el 27 de septiembre.

Con su ciclo en la picota, la última expresión pública de un dirigente de Racing sobre el presente del club había sido hace casi dos semanas cuando el presidente Diego Milito reconoció que el equipo no podía “estar tan abajo” en la tabla de posiciones. “Estoy convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca”, frase que aumentó los cuestionamientos de los hinchas pero ya no hacia el entrenador sino hacia la pata directiva.

Tal cual lo dicho, Milito y Saja son los principales impulsores de la continuidad de Vojvoda, quien de no surgir imponderables se jugará su cargo en el partido frente a Sarmiento, programado para el próximo viernes a las 21.15 en el Cilindro.

La cercanía del choque contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina es el otro ítem favorable al entrenador, que logró superar los 16avos de final (4-1 sobre Defensa y Justicia) y los Octavos (1-0 sobre Belgrano, último campeón del Apertura) aunque la necesidad de levantar cabeza tiene también raíces económicas y simbólicas: hace 12 años que Racing juega competencias internacionales y no estar en 2027 es un paso atrás en lo deportivo y en lo económico.