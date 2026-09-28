Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Respira Estudiantes: de Arrascaeta se fracturó la muñeca izquierda y no jugará la serie de Copa Libertadores

Por Redacción

A pocos días de las semifinales de la Copa Libertadores, Flamengo sufrió la baja de uno de sus jugadores más determinantes en el campo. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en su muñeca izquierda en el amistoso que disputaba la selección de Uruguay contra Corea del Sur y no llegará al duelo ante Estudiantes en UNO.

El episodio ocurrió en el tramo final del partido, cuando las acciones estaban liquidadas en favor de Uruguay, De Arrascaeta resbaló y cayó con el brazo izquierdo extendido. El volante mostró signos de dolor de inmediato y solicitó atención médica dentro del campo. Poco después, dejó el encuentro y fue reemplazado por Rodrigo Zalazar.

Luego del encuentro, De Arrascaeta fue trasladado a una clínica surcoreana acompañado por integrantes del equipo médico de la selección. Allí, se sometió a estudios por imágenes para conocer el alcance de la lesión. La radiografía confirmó la fractura y descartó que se tratara de un traumatismo producto de la caída.

Horas más tarde, Flamengo emitió un comunicado para informar la gravedad de la lesión que sufrió el uruguayo: “El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación”.

Cabe señalar que, en abril de este año, el mediocampista uruguayo había sufrido una fractura de clavícula derecha jugando para Flamengo ante Estudiantes por la Copa Libertadores en UNO que casi lo deja afuera del Mundial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?