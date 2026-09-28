Respira Estudiantes: de Arrascaeta se fracturó la muñeca izquierda y no jugará la serie de Copa Libertadores

A pocos días de las semifinales de la Copa Libertadores, Flamengo sufrió la baja de uno de sus jugadores más determinantes en el campo. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en su muñeca izquierda en el amistoso que disputaba la selección de Uruguay contra Corea del Sur y no llegará al duelo ante Estudiantes en UNO.

El episodio ocurrió en el tramo final del partido, cuando las acciones estaban liquidadas en favor de Uruguay, De Arrascaeta resbaló y cayó con el brazo izquierdo extendido. El volante mostró signos de dolor de inmediato y solicitó atención médica dentro del campo. Poco después, dejó el encuentro y fue reemplazado por Rodrigo Zalazar.

Luego del encuentro, De Arrascaeta fue trasladado a una clínica surcoreana acompañado por integrantes del equipo médico de la selección. Allí, se sometió a estudios por imágenes para conocer el alcance de la lesión. La radiografía confirmó la fractura y descartó que se tratara de un traumatismo producto de la caída.

Horas más tarde, Flamengo emitió un comunicado para informar la gravedad de la lesión que sufrió el uruguayo: “El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación”.

Cabe señalar que, en abril de este año, el mediocampista uruguayo había sufrido una fractura de clavícula derecha jugando para Flamengo ante Estudiantes por la Copa Libertadores en UNO que casi lo deja afuera del Mundial.