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¿Uno o dos años?

Restan detalles para asegurar la continuidad de Nacho Fernández

nacho fernández, muy cerca de asegurar la continuidad / @gelp

Por Redacción

Es un hecho que Ignacio Fernández seguirá en Gimnasia durante 2027. Ya hay diálogo en curso para la renovación del vínculo que no tendrá problemas de ninguna de las partes, ya que ambos están satisfechos: Nacho con este regreso a casa y la dirigencia con el nivel exhibido en estos meses.

Solamente faltan un par de reuniones con la representación del jugador y definir si el nuevo contrato será por 2027 o será un vínculo por dos temporadas. Lo que queda claro es que Gimnasia apunta a volver a las competencias internacionales el año próximo y quiere hacerlo con su capitán como líder del equipo.

Los juveniles enfrentan a Instituto

Por la vigésimoquinta fecha del fútbol juvenil de la Liga Profesional, los pibes triperos enfrentarán a Instituto, con las categorías menores como locales en Estancia Chica.

En el Predio La Agustina de Córdoba, la acción comenzará a las 9.00 con el partido de la Cuarta dirigida por Ricardo Kuzemka. A continuación, jugará la Quinta dirigida por Guillermo Hernando y cerrará la actividad la Sexta de Rodrigo Roselli pasado el mediodía.

En Abasto, en tanto, desde las 9.00 jugará la Séptima conducida por Andrés Ramos, luego será el turno de la Octava dirigida por Mariano Maida y terminará la jornada con la presentación del conjunto de Nicolás Terminiello, la Novena división.

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