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San carlos visita mañana a laferrere

Restelli podría meter mano en el once titular

miguel ángel restelli / web

Por Redacción

Villa San Carlos ultima detalles para enfrentar mañana a Deportivo Laferrere, con el arbitraje de Jonathan Barrios, en el marco de la trigésima quinta fecha del torneo de la B Metropolitana.

El Celeste viene de igualar sin goles con Brown de Adrogué, en Berisso, sin haber podido mostrar una versión similar a la que ofreció en los partidos anteriores.

Para encarar este compromiso de importancia, el entrenador Miguel Ángel Restelli podría hacer un par de cambios, respecto de la formación que empató en la última fecha. El técnico, por lo general, no acostumbra de repetir los mismos once de una fecha a otra.

Por eso, trascendió que el delantero Kevin Pavia podría jugar de entrada en reemplazo de Franco Mussis, lo que cambiaría además el dibujo táctico. Mientras que Augusto Pontón ingresaría en lugar de Ezequiel Melillo.

Por otra parte, se confirmó que César Chiqui Carranza, aquel ex jugador que pasó por Ferro, Colón e Instituto, entre otros equipos, es el nuevo entrenador de Laferrere (reemplaza a César Monasterio) y debutará mañana frente a Villa San Carlos. Hoy habrá dos partidos: Ituzaingó-Comunicaciones y Argentino (M)-Real Pilar.

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