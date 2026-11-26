Leandro Rey Hilfer será el juez principal en la terna arbitral de la final que enfrentará a Boca con Platense por la Copa Argentina.

En el encuentro que se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero el miércoles 2 de diciembre a las 20, Silvio Trucco será el encargado del VAR.

Boca y Platense accedieron a la final luego de vencer a Banfield y Atlético Tucumán en las semifinales, respectivamente, y ya cuentan ambos con clasificación asegurada a la Copa Libertadores 2027.

Luego de la confirmación del recinto, a pesar de que se esperaba que se impusiera el Gigante de Arroyito de Rosario, la entidad organizadora anunció la terna arbitral, a espera de información oficial correspondiente a la venta de entradas.

Con la dirección de Silvio Trucco desde el video arbitraje, los jueces de línea serán Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, con Sebastián Martínez Beligoy como cuarto árbitro y Javier Uziga asistiendo en la cabina.

Boca llega al duelo decisivo habiendo superado en instancias anteriores a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez, en un encuentro polémico ya que el “Xeneize” había superado el límite de jugadores extranjeros en su convocatoria; para luego remontar de forma agónica ante Racing (con tres goles de Enner Valencia) y golear a Banfield.