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Se juega la fecha 9

Riesgo para los punteros del Clausura de la Liga

Por Redacción

Las Malvinas y Brandsen, ambos con 14 puntos, encabezan las posiciones del Clausura liguista, y esta tarde desde las 16 afrontarán sendos compromisos de riesgo ante Unidos de Olmos (en 518 y 140) y ADIP (en 10 y 485), respectivamente.

La fecha se completa con estos partidos: Gonnet-Everton (501 y 141); CC. Tolosano-Estrella (528 bis y 115); Alumni-Fomento (70 y 148); CRISFA-CRIBA (14 y 71) y For Ever-Alianza (610 entre 12 y 13). El partido entre Peñarol-San Lorenzo irá el miércoles. A propósito del Cuervo, entre semana goleó por 4-2 a For Ever en el partido pendiente por la lluvia.

Por la Primera B, Tricolores, el líder con 16 puntos, espera por Expreso Rojo en 648 y 1. Además, Romerense-V. Lenci (168 y 517); Curuzú-Argentino (J) (411 y 21A); Talleres-Montoro (66 y 174); Porteño-5 de Mayo (Masantonio y Alsina); San Martín-Ringuelet (58 y 145); Defensores-C. Rural (7 y 480) y La Plata FC-Asociación Iris (25 y 514).

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