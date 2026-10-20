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1-1 CON UNIÓN

Riestra salvó un punto y Aldosivi sigue con vida

X (@prensariestra)

Por Redacción

En un partido clave por el descenso, Riestra y Unión empataron anoche 1-1, en el estadio Guillermo Laza, y de esta forma, el Malevo empieza a respirar más aliviado, a tres fechas del final. Sin embargo, el más comprometido de todos es Aldosivi, que con este resultado, aún sigue con vida.

No hubo grandes emociones durante la primera mitad. Riestra, con la necesidad de volver al triunfo, fue algo mejor que Unión, aunque sus intentos no prosperaron demasiado. El Tatengue en cambio, se aferró bien ordenado en defensa y apostó al contragolpe.

Los minutos se fueron consumiendo, y a ninguno de los dos se les cayó una idea como para cambiar el sentido del resultado. Tanto Riestra como Unión se fueron al descanso sin dejar casi nada.

En la parte final llegaron los goles. De entrada, nomás, pegó el Malevo, con Juan Randazzo, a los 5; pero la alegría duró poco, ya que a los 12 apareció Tobías Rubio, de cabeza, para decretar el empate del equipo de Santa Fe.

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