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UN EMPATE CONVENIENTE

Riestra y el Ferroviario se alejaron del descenso

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Por Redacción

Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron 1 a 1 y repartieron puntos por la undécima fecha del Torneo Clausura, donde el “Malevo” quedo con 11 puntos y se ilusiona con llegar a los playoffs a falta de cinco fechas, aunque el real valor del punto es que el local le sacó 6 puntos a Aldosivi en la tabla del descenso mientras que los santiagueños quedaron casi a salvo, con 9 puntos más que el Tiburón con 15 por jugar.

Los goles en el estadio Guillermo Laza fueron convertidos por Milton Celiz a los tres minutos de juego, con un tiro libre de derecha inatajable para el arquero Alan Aguerre; mientras que la igualdad la marcó el delantero Michael Santos con un gran centro atrás del defensor Fernando Martínez.

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